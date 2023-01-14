Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Системные требования ремейка Dead Space

EA раскрыла технические детали ремейка Dead Space для ПК, PS5 и Xbox Series X
Комментарии

EA в соцсетях раскрыла технические особенности ремейка Dead Space. Для начала издатель подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X будет два режима работы:

  • качество — 4К при 30 FPS с трассировкой лучей;
  • производительность — 1440р при 60 FPS без трассировки лучей.

Что конкретно даёт трассировка лучей (отражения, тени или ещё что-то), не уточняется. Вдобавок компания раскрыла системные требования игры для ПК.

Минимальные системные требования ремейка Dead Space

  • Процессор — AMD Ryzen 5 2600x или Intel Core i5-8600
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Версия DirectX — 12
  • Место на диске — 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования ремейка Dead Space

  • Процессор — AMD Ryzen 5 5600x или Core i5-11600K
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070
  • Оперативная память — 16 ГБ.

Игра выходит 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023