EA раскрыла технические детали ремейка Dead Space для ПК, PS5 и Xbox Series X
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EA в соцсетях раскрыла технические особенности ремейка Dead Space. Для начала издатель подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X будет два режима работы:
- качество — 4К при 30 FPS с трассировкой лучей;
- производительность — 1440р при 60 FPS без трассировки лучей.
Что конкретно даёт трассировка лучей (отражения, тени или ещё что-то), не уточняется. Вдобавок компания раскрыла системные требования игры для ПК.
Минимальные системные требования ремейка Dead Space
- Процессор — AMD Ryzen 5 2600x или Intel Core i5-8600
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070
- Оперативная память — 16 ГБ
- Версия DirectX — 12
- Место на диске — 50 ГБ.
Рекомендуемые системные требования ремейка Dead Space
- Процессор — AMD Ryzen 5 5600x или Core i5-11600K
- Видеокарта — AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070
- Оперативная память — 16 ГБ.
Игра выходит 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.
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