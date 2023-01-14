EA раскрыла технические детали ремейка Dead Space для ПК, PS5 и Xbox Series X

EA в соцсетях раскрыла технические особенности ремейка Dead Space. Для начала издатель подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X будет два режима работы:

качество — 4К при 30 FPS с трассировкой лучей;

производительность — 1440р при 60 FPS без трассировки лучей.

Что конкретно даёт трассировка лучей (отражения, тени или ещё что-то), не уточняется. Вдобавок компания раскрыла системные требования игры для ПК.

Минимальные системные требования ремейка Dead Space

Процессор — AMD Ryzen 5 2600x или Intel Core i5-8600

Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070

Оперативная память — 16 ГБ

Версия DirectX — 12

Место на диске — 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования ремейка Dead Space

Процессор — AMD Ryzen 5 5600x или Core i5-11600K

Видеокарта — AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 2070

Оперативная память — 16 ГБ.

Игра выходит 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.