Мрачную Lies of P запустили на мощной видеокарте Radeon RX 7900 XTX

На YouTube-канале AMD вышел небольшой геймплейный ролик, посвящённый мрачному экшену Lies of P. Авторы запустили игру на видеокарте RX 7900 XTX в разрешении 8К, чтобы показать её возможности. В видео протагонист исследует мрачные улицы города, сражаясь с рядовыми врагами, в конце он встречается с одним из боссов.

Несмотря на то что игра ещё далека до релиза, разработчики уже подумывают над созданием дополнения или сиквела. Об этом рассказал геймдиректор Чой Джи-Вон. По его словам, разработчики потратили много сил на создание этой вселенной, поэтому было бы неразумно использовать всё это лишь для одной игры.

Новость по теме У авторов невышедшей Lies of P уже есть планы на сиквел

Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4. Проект обещают выпустить в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.