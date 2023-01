Нил Дракманн: мультиплеерная The Last of Us — самый амбициозный проект Naughty Dog

Глава Naughty Dog и автор The Last of Us Нил Дракманн заявил, что грядущая мультиплеерная игра по вселенной The Last of Us — самый амбициозный проект за всю историю студии.

У нас есть проект под названием The Last of Us Multiplayer. Мы начали работать над ним очень давно, ещё до выхода The Last of Us: Part 2. Это самая амбициозная игра, которую мы когда-либо делали, она ещё больше расширяет мир и сюжет, но уже в многопользовательском режиме.

О мультиплеерной The Last of Us студия Naughty впервые заговорила в июне прошлого года. В то же время инсайдер Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, подчеркнул, что это по-настоящему гигантский проект, который будут поддерживать как сервисный продукт: с частыми обновлениями и временными ивентами.

Грабб утверждает, что студия относится к The Last of Us Multiplayer как к сюжетному блокбастеру — с большим вниманием к деталям. Судя по всему, игроков ожидает очень качественная мультиплеерная игра, на которую Sony делает большую ставку. Полноценный анонс экшена состоится в этом году.