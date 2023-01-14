Сериал The Last of Us — самая высокооценённая адаптация игры на Rotten Tomatoes

Сериал The Last of Us от HBO выйдет 15 января. Журналисты уже посмотрели шоу и остались им более чем довольны. На популярном агрегаторе Rotten Tomatoes проект стал самой высокооценённой адаптацией видеоигры. У мрачного постапокалиптического приключения 98% «свежести» на основе 82 оценок.
Фото: Rotten Tomatoes
Рейтинги полнометражных экранизаций Uncharted, Mortal Kombat, «Принца Персии» и других игр в разы ниже. Самый высокооценённый фильм на Rotten Tomatoes, снятый по игре — «Оборотни внутри». Сюжет картины основан на одноимённом VR-проекте — на портале у него 86% «свежести».
Нашумевший сериал «Ведьмак» от Netflix на Rotten Tomatoes имеет рейтинг 81%, но его первоисточник всё же не серия игр, а книжный фэнтези-цикл Анджея Сапковского.
Фото: Rotten Tomatoes
Несмотря на высокие оценки сериала The Last of Us, анимационные проекты по видеоигровым вселенным критики и зрители принимают ещё теплее. Например, у «Аркейн» по вселенной League of Legends и Cyberpunk: Edgerunners все 100% «свежести».
Фото: Rotten Tomatoes
Недавно актриса Белла Рамзи, которая играет в The Last of Us Элли, в интервью газете The New York Times рассказала о своих переживаниях из-за критики со стороны фанатов оригинальной игры. По словам актрисы, в какой-то момент она начала думать, что действительно плохо играет и совсем не подходит на роль Элли. У актрисы сильно снизилась самооценка.
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