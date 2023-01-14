Ubisoft не забросила многострадальную Beyond Good & Evil 2. Игра всё ещё в разработке

Несмотря на массу проблем, отмену ещё трёх неанонсированных игр и очередной перенос Skull & Bones, Ubisoft не забросила многострадальную Beyond Good & Evil 2. Об этом французская компания рассказала журналистам издания PCGamesN.
По заверению Ubisoft, разработка Good & Evil 2 идёт полным ходом.
Разработка Good & Evil 2 идёт полным ходом. Команда усердно работает, чтобы выпустить это амбициозное приключение.
Больше никаких подробностей компания не озвучила. Good & Evil 2 анонсировали ещё в 2008 году, но разработку проекта несколько раз замораживали, его концепция тоже трансформировалась. Теперь это экшен в открытом мире. Помимо трейлеров, в Сети есть сырое геймплейное демо, но примерная дата выхода тайтла пока неизвестна.
По словам инсайдера Тома Хендерсона, Beyond Good & Evil 2 вряд ли выйдет в ближайшие два года, потому что у команды разработчиков нет единой творческой концепции и курса. Хендерсон также заявлял, что Ubisoft проводит закрытое тестирование приключения среди избранных пользователей.
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