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Ubisoft не забросила многострадальную Beyond Good & Evil 2. Игра всё ещё в разработке

Ubisoft не забросила многострадальную Beyond Good & Evil 2. Игра всё ещё в разработке
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Несмотря на массу проблем, отмену ещё трёх неанонсированных игр и очередной перенос Skull & Bones, Ubisoft не забросила многострадальную Beyond Good & Evil 2. Об этом французская компания рассказала журналистам издания PCGamesN.

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По заверению Ubisoft, разработка Good & Evil 2 идёт полным ходом.

Разработка Good & Evil 2 идёт полным ходом. Команда усердно работает, чтобы выпустить это амбициозное приключение.

Больше никаких подробностей компания не озвучила. Good & Evil 2 анонсировали ещё в 2008 году, но разработку проекта несколько раз замораживали, его концепция тоже трансформировалась. Теперь это экшен в открытом мире. Помимо трейлеров, в Сети есть сырое геймплейное демо, но примерная дата выхода тайтла пока неизвестна.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, Beyond Good & Evil 2 вряд ли выйдет в ближайшие два года, потому что у команды разработчиков нет единой творческой концепции и курса. Хендерсон также заявлял, что Ubisoft проводит закрытое тестирование приключения среди избранных пользователей.

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Заглавное фото: Ubisoft

Источник: «Чемпионат»

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