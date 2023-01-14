Продажи The Callisto Protocol разочаровывают издателя и инвесторов

По заверению портала k — odyssey, стартовые продажи вышедшей 2 декабря The Callisto Protocol не оправдали ожиданий издателя Krafton. Разработка игры без учёта маркетингового бюджета обошлась в $ 162 млн. Инвесторы и издатель считали, что проект в течение года разойдётся тиражом в 5 млн копий, но динамика показывает, что в текущем 2023-м космический хоррор купят не более 2 млн раз.
Компания ожидала, что совокупные продажи составят 5 млн копий, но, учитывая текущий рейтинг продаж, в этом году игру купят лишь 2 млн раз.
Из-за низких показателей инвесторы Daishin Securities, Samsung Securities, Shinhan Securities, KIWOOM Securities, Korea Investment & Securities и Hyundai Motor Securities понизили свои целевые цены на акции Krafton.
Krafton и Striking Distance Studios не собираются опускать руки. Они хотят повысить продажи различными контентными обновлениями и DLC. Уже 7 февраля они выпустят «Новую игру +» и хардкорный режим. А летом они презентуют сюжетное дополнение.
Дорожная карта The Callisto Protocol
Фото: Krafton
В Steam у игры смешанные оценки, сейчас на площадке её уже продают с 20-процентной скидкой — за 2916 рублей.
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