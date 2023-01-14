Умерла легендарная актриса Инна Чурикова

Умерла знаменитая актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Эту печальную весть изданию ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни.

Официальное прощание с легендарной актрисой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. В 1965-м она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Её карьера в кино началась в 1960 году с дебюта в фильме «Тучи над Борском». Массовый зритель запомнил её по ярким ролям в лентах «Начало», «Курьер», «Морозко», «В огне брода нет», «Ширли-мырли», «Тот самый Мюнхгаузен» и других.

Инна Чурикова — лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 год), она также кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019-м Инна получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.