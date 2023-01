Нил Дракманн: сериал The Last of Us позволит родителям оценить мой труд

Нил Дракманн надеется, что выходящий завтра на HBO Max сериал The Last of Us наконец позволит родителям оценить его работу. В этом глава Naughty Dog, автор игр и адаптации The Last of Us признался журналистам издания Vanity Fair.

Родители Нила были на премьере шоу, но они ждут завтра, 15 января, чтобы внимательнее пересмотреть полуторачасовой пилотный эпизод. Дракманн отметил, что среди его друзей и близких немало тех, кто не играет в игры. Он уверен, что сериал The Last of Us они точно оценят более чем высоко.

Глава Naughty Dog также ждёт обратной связи от геймеров, которые любят обе части The Last of Us. Ведь сериал расширит игровую вселенную и более подробно покажет многие события из экшенов.

Шоу уже стало самой высокооценённой адаптацией видеоигры на агрегаторе Rotten Tomatoes. На площадке у него целых 98% «свежести».