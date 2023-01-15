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В Fortnite снова отключили ускорение после прыжка — оно кидает игроков в небо

В Fortnite снова отключили ускорение после прыжка — оно кидает игроков в небо
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С выходом четвёртой главы в Fortnite появилась механика ускорения после прыжка через различные препятствия. Аудитория раскритиковала нововведение из-за бага, благодаря которому игроки после ускорения улетали высоко в небо. Epic Games проблему не спешила исправлять.

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Из-за бага пользователей после ускорения иногда выносило не так высоко — некоторым удавалось приземлиться и продолжить бой. Но многие вылетали так, что их выносило за пределы круга, или их убивали, когда они в воздухе.

Epic Games отключала механику ускорения в декабре 2022-го, но компания её вернула. Но из-за жалоб геймеров разработчики решили снова её удалить.

Некоторые игроки просят больше не возвращать ускорение в Fortnite.

Пожалуйста, не возвращайте эту механику, она неуклюжая.

Некоторые уверены, что будет лучше сделать ускорение опциональным.

Добавьте опцию, с помощью которой игроки могли бы сами включать или выключать ускорение. Не возвращайте эту механику, пока не будет такой возможности.
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