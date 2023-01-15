Умер певец и актёр Вахтанг Кикабидзе

Знаменитый певец, режиссёр и актёр Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил грузинский канал «Мтавари Архи».

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он один из самых популярных эстрадных певцов СССР. Артист начал свою музыкальную карьеру в 1959-м, выступая в составе нескольких музыкальных групп, а с 1980-х он начал сольную карьеру. Многие слушатели запомнили его по хитам «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Память», «Мои года», «Отцовская песня».

Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР. Его первая работа в кино — роль в ленте Николая Санишвили «Встреча в горах» 1966 года. Широкую популярность артист обрёл благодаря ярким ролям в картинах «Не горюй!» и «Мимино».

Кикабидзе снялся в более чем 20 картинах, включая «Мелодии Верийского квартала» (1974), «Пропавшая экспедиция» (1976), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Любовь с акцентом» (2012), «Дед 005» (2013) и другие.