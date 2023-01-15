Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO. Широ — третий
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Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org подвёл итоги года в соревновательном Counter-Strike: Global Offensive на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.
По итогам рейтинга первое место среди лучших игроков мира занял снайпер NAVI Александр s1mple Костылев. Это уже третья подобная награда в карьере киберспортсмена — ранее он признавался лучшим в 2018 и 2021 году.
Фото: HLTV
Вторую строчку занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. В тройку лучших также попал российский снайпер Cloud9 Дмитрий sh1ro Соколов. Это первый случай, когда игрок из России входит в топ-3 рейтинга от HLTV.
ТОп-20 игроков в CS:GO в 2022 году по версии HLTV:
- 1. Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);
- 2. Матье ZywOo Эрбо (Vitality, Франция);
- 3. Дмитрий sh1ro Соколов (Cloud9, Россия);
- 4. Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9, Россия);
- 5. Никола NiKo Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина).
- 6. Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan, Латвия);
- 7. Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);
- 8. Робин ropz Коль (FaZe Clan, Эстония);
- 9. Кайке kscerato Керато (FURIA Esports, Бразилия);
- 10. Мартин stavn Лунд (Heroic, Дания);
- 11. Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan, Канада);
- 12. Бенджамин blameF Бремер (Astralis, Дания);
- 13. Ховард rain Найгард (FaZe Clan, Норвегия);
- 14. Неманья huNter- Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина);
- 15. Марэк YEKINDAR Галинскис (Liquid, Латвия);
- 16. Валерий b1t Ваховский (NAVI, Украина);
- 17. Давид frozen Чернянский (MOUZ, Словакия);
- 18. Лотан Spinx Гилади (Vitality, Израиль);
- 19. Юрий Yuurih Сантуш (FURIA, Бразилия);
- 20. Джами Jame Али (Virtus.pro, Россия).
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