Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO. Широ — третий

Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org подвёл итоги года в соревновательном Counter-Strike: Global Offensive на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.

По итогам рейтинга первое место среди лучших игроков мира занял снайпер NAVI Александр s1mple Костылев. Это уже третья подобная награда в карьере киберспортсмена — ранее он признавался лучшим в 2018 и 2021 году.

Фото: HLTV

Вторую строчку занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. В тройку лучших также попал российский снайпер Cloud9 Дмитрий sh1ro Соколов. Это первый случай, когда игрок из России входит в топ-3 рейтинга от HLTV.

ТОп-20 игроков в CS:GO в 2022 году по версии HLTV: