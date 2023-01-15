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Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO. Широ — третий

Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO. Широ — третий
Александр s1mple Костылев
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Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org подвёл итоги года в соревновательном Counter-Strike: Global Offensive на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.

По итогам рейтинга первое место среди лучших игроков мира занял снайпер NAVI Александр s1mple Костылев. Это уже третья подобная награда в карьере киберспортсмена — ранее он признавался лучшим в 2018 и 2021 году.

Фото: HLTV

Вторую строчку занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality. В тройку лучших также попал российский снайпер Cloud9 Дмитрий sh1ro Соколов. Это первый случай, когда игрок из России входит в топ-3 рейтинга от HLTV.

ТОп-20 игроков в CS:GO в 2022 году по версии HLTV:

  • 1. Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);
  • 2. Матье ZywOo Эрбо (Vitality, Франция);
  • 3. Дмитрий sh1ro Соколов (Cloud9, Россия);
  • 4. Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9, Россия);
  • 5. Никола NiKo Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина).
  • 6. Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan, Латвия);
  • 7. Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);
  • 8. Робин ropz Коль (FaZe Clan, Эстония);
  • 9. Кайке kscerato Керато (FURIA Esports, Бразилия);
  • 10. Мартин stavn Лунд (Heroic, Дания);
  • 11. Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan, Канада);
  • 12. Бенджамин blameF Бремер (Astralis, Дания);
  • 13. Ховард rain Найгард (FaZe Clan, Норвегия);
  • 14. Неманья huNter- Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина);
  • 15. Марэк YEKINDAR Галинскис (Liquid, Латвия);
  • 16. Валерий b1t Ваховский (NAVI, Украина);
  • 17. Давид frozen Чернянский (MOUZ, Словакия);
  • 18. Лотан Spinx Гилади (Vitality, Израиль);
  • 19. Юрий Yuurih Сантуш (FURIA, Бразилия);
  • 20. Джами Jame Али (Virtus.pro, Россия).
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