Китайская Team Aster — первый участник мэйджора по Dota 2 в Перу

Состав Team Aster по Dota 2 выиграл пятый матч подряд в рамках региональной онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Китая. Встреча с EHOME завершилась уверенной победой со счётом 2:0.
Таким образом, китайский коллектив обеспечил себе минимум четвёртое место по итогам сезона и гарантированно сыграет на глобальном чемпионате The Lima Major 2023 в конце февраля. Все семь оставшихся команд сохраняют теоретические шансы выйти на мэйджор в Лиме.
Фото: Liquipedia
Турнир The Lima Major 2023 пройдёт в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Участие в мэйджоре примут 18 лучших команд по итогам региональных лиг, участники разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки Dota Pro Circuit, необходимые для попадания на The International 12.
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