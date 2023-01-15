«Твиттер» идёт к блокировке сторонних приложений

«Твиттер» отключил разработчиков сторонних приложений от своего API. Об этом со ссылкой на свои источники заявило издание The Information. Журналисты отметили, что сотрудники соцсети в переписках обсуждали, когда руководство официально объявит об этом нововведении.
Один из технических специалистов «Твиттера» подчеркнул, что приостановка поддержки сторонних приложений — преднамеренное действие топ-менеджеров. Многие инженеры платформы уже запросили инструкции для ответов на вопросы партнёров, связанных с отзывом доступа у сторонних клиентов. Но когда этот процесс точно завершится и когда они получат инструкцию, руководители компании пока ответить не могут.
Сообщается, что клиентские альтернативные приложения, которые работают через API соцсети, отключены в «Твиттере» с 12 января. Разработчики отмечают, что служба поддержки соцсети и другие её официальные представители пока не дают каких-либо комментариев.
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