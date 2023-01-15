Шоу «Велма» — лучший старт анимации на HBO Max. Но есть нюанс

Анимационный сериал «Велма» для взрослых начал выходить на HBO Max с 12 января 2023 года. Авторы сообщили, что шоу показало лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра.

Фото: HBO

При этом создатели не раскрывают точных цифр. Также неизвестно, с чем именно сравнивали старт «Велмы». Важно отметить, что создатели не учитывали показатели успешного сериала «Харли Квинн», потому что его на HBO Max начали транслировать с третьего сезона.

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Анимационный сериал «Велма» рассказывает о Велме — это одна из героинь вселенной «Скуби-Ду». В отличие от прошлых сериалов и фильмов по франшизе, новый проект создан исключительно для взрослой аудитории. В нём героиня расследует убийства, которые происходят в её учебном заведении.

Любопытный факт: несмотря на успешный старт, зрители приняли «Велму» более чем прохладно, разгромив её на популярных агрегаторах Metacritic (1,1 балла из 10 от зрителей) и Rotten Tomatoes (7% свежести). На портале iMDB у сериала рейтинг тоже низок — 1,7 из 10. Аудиторию расстроила общая концепция, визуал и блеклый юмор шоу.