Финальное обновление для Warcraft 3: Reforged выйдет через четыре дня

Blizzard раскрыла дату выхода финального обновления для стратегии Warcraft 3: Reforged. Апдейт будет масштабным, авторы выпустят его на основных серверах через четыре дня — 19 января 2023 года.

Благодаря патчу игроки смогут создавать собственные кампании и принимать участие в кампаниях других пользователей. Эта функция была отключена в игре более двух лет.

Кастомные кампании будут доступны в Warcraft 3: Reforged в разделе «Одиночная игра». Помимо этого, апдейт улучшит в игре баланс и исправит целый ряд системных ошибок. Разработчики также переработают меню интерфейса и добавят поддержку окружающего звука.

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Warcraft 3: Reforged — ремастер культовой стратегии, вышедший в январе 2020 года и буквально уничтоженный фанатами и критиками. В игре постоянно встречались критические баги и тормоза, а множество непопулярных изменений игроки так и не приняли. Из-за этого пользовательский рейтинг Reforged на Metacritic оказался одним из самых низких — 0,6 из 10. Хуже только у Diablo Immortal.