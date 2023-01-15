Российская студия анонсировала хоррор по мотивам сказки «Василиса Прекрасная»

Питерская студия Baba Yaga Games презентовала дебютный трейлер хоррора Vasilisa and Baba Yaga. Сюжет игры основан на русской сказке «Василиса Прекрасная». Авторы работают над проектом пять лет, периодически делая перерывы.

Точная дата релиза Vasilisa and Baba Yaga пока неизвестна. Также непонятно, на какие платформы заглянет отечественный проект.

Сюжет Vasilisa and Baba Yaga сосредоточится на Василисе, которая отправляется в дремучий лес, чтобы попросить у Бабы-Яги волшебную силу. Но у мрачной старухи свои планы на героиню. На пути Василиса столкнётся с массой опасностей, но ей поможет куколка, которую ей подарила умершая мать.

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Baba Yaga Games основали в 2016 году в Санкт-Петербурге. Костяк команды — две художницы — Ася Юрина и Люба Нурмухамбетова. Студия за более чем шесть лет успела поработать над шестью проектами, но до релиза смогли добраться два — приложение для детей «И снова весна!» и адвенчура One Eyed Kutkh, сюжет которой основан на фольклоре Крайнего Севера.