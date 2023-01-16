На HBO состоялась премьера сериала The Last of Us — возможно, самой главной адаптации игры в истории. Перед нами важный сериал, который создаётся премиальным телеканалом с бюджетом выше «Игры престолов» и «Дома дракона».

Главные роли получили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли), а сюжет адаптации будет пересказывать историю первоисточника — хоть и со своими дополнениями и вольностями.

Официально в России «Одни из нас» не покажут — у «Амедитеки», представителя HBO в России, нет планов показывать проект одновременно с остальным миром. Причины этого неизвестны. Но в целом ожидания от шоу колоссальные, причём у всех. Уже сейчас можно уверенно сказать, что это один из главных сериалов 2023 года.