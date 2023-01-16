На HBO состоялась премьера сериала The Last of Us
Поделиться
На HBO состоялась премьера сериала The Last of Us — возможно, самой главной адаптации игры в истории. Перед нами важный сериал, который создаётся премиальным телеканалом с бюджетом выше «Игры престолов» и «Дома дракона».
Главные роли получили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли), а сюжет адаптации будет пересказывать историю первоисточника — хоть и со своими дополнениями и вольностями.
Официально в России «Одни из нас» не покажут — у «Амедитеки», представителя HBO в России, нет планов показывать проект одновременно с остальным миром. Причины этого неизвестны. Но в целом ожидания от шоу колоссальные, причём у всех. Уже сейчас можно уверенно сказать, что это один из главных сериалов 2023 года.
Комментарии
- 16 января 2023
-
05:01
- 15 января 2023
-
19:21
-
18:37
-
17:53
-
17:18
-
16:27
-
15:57
-
15:17
-
15:08
-
14:51
-
14:46
-
14:21
-
14:09
-
13:47
-
13:34
-
13:07
-
12:29
- 14 января 2023
-
21:47
-
18:35
-
17:49
-
17:05
-
16:16
-
15:55
-
15:16
-
14:31
-
13:54
-
13:12
-
12:58
-
12:42
-
00:24
- 13 января 2023
-
21:41
-
21:05
-
20:42
-
20:15
-
19:51
Партнерский контент