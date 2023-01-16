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На HBO состоялась премьера сериала «Одни из нас»

На HBO состоялась премьера сериала The Last of Us
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На HBO состоялась премьера сериала The Last of Us — возможно, самой главной адаптации игры в истории. Перед нами важный сериал, который создаётся премиальным телеканалом с бюджетом выше «Игры престолов» и «Дома дракона».

Главные роли получили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли), а сюжет адаптации будет пересказывать историю первоисточника — хоть и со своими дополнениями и вольностями.

Официально в России «Одни из нас» не покажут — у «Амедитеки», представителя HBO в России, нет планов показывать проект одновременно с остальным миром. Причины этого неизвестны. Но в целом ожидания от шоу колоссальные, причём у всех. Уже сейчас можно уверенно сказать, что это один из главных сериалов 2023 года.

Расписание выхода серий The Last of Us от HBO Расписание выхода серий The Last of Us от HBO
Абсолютно всё, что нужно знать про сериал The Last of Us от HBO Абсолютно всё, что нужно знать про сериал The Last of Us от HBO
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