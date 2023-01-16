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Сериал «Одни из нас» выпускают с русскими субтитрами

Сериал The Last of Us выпускают с русским переводом
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Пару часов назад состоялась премьера сериала The Last of Us на HBO. Одну из главных премьер года, к сожалению, официально не показывают в России, однако на сервисе HBO Max для шоу подготовили русские субтитры.

Более того, телеканал перевёл название — «Последние из нас». Это несколько неожиданно, поскольку в России игры выходили под иным именем — «Одни из нас». Это вызывало немало споров. Впрочем, скорее всего, на HBO делали максимально прямой перевод. К примеру, собаку Мёрси перевели как Благодать.

Фото: HBO

В целом появление перевода сразу же на старте может стать знаком, что в России сериал всё-таки покажут — возможно, после выхода всех эпизодов. Сегодня вышла первая серия на 80 минут, а всего будет девять серий. Финал 13 марта.

Расписание выхода серий The Last of Us от HBO Расписание выхода серий The Last of Us от HBO
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