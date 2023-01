Зрители в полном восторге от первой серии The Last of Us

Первые зрители The Last of Us оказались в полном восторге от 80-минутной премьеры сериала. Шоу громко обсуждают в социальных сетях и выставляют ему высоченные оценки на различных агрегаторах.

На IMDB после 2500 голосов рейтинг составляет 9,5/10 — для портала это очень и очень высокая оценка. Отдельно первую серию наградили оценкой в 9,9 балла после тысячи голосов.

Фото: IMDB

На агрегатора Rotten Tomatoes ситуация схожая: рядом с 99% от критиков красуются 96% от зрителей. Опять же, невероятно высокие оценки.

Фото: Rotten Tomatoes

Постепенно оценка может несколько снизиться, однако вектор уже задан — The Last of Us явно сериал высшей лиги, который оставил подавляющее большинство зрителей в восторге. Для HBO это определённо огромный хит, который наверняка подстегнёт продажи игр.