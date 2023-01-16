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Российский художник показал новые арты с Человеком-пауком из Сибири

Российский художник показал новые арты с Человеком-пауком из Сибири
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Российский художник Евгений Зубков продолжает показывать свой проект — Человека-паука из Сибири. Ещё в 2022 году он начал публиковать работы про героя из России. Фанаты приняли работы очень хорошо, поэтому Евгений продолжает их показывать.

На артах можно увидеть маску российского Человека-паука вблизи, а также его битву с бандитами. В одном из них узнаётся Стас Барецкий. Судя по всему, ему досталась роль Кингпина. Также можно увидеть российский прообраз Джей Джоны Джеймсона — журналиста, который ненавидит Человека-паука.

Фото: Евгений Зубков

Фото: Евгений Зубков

Фото: Евгений Зубков

Фото: Евгений Зубков

Сам Евгений отметил, что планирует анонсировать полноценный комикс про отечественного Человека-паука и кое-что ещё. Он призвал следить за новостями, поскольку в работе находятся и другие проекты.

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