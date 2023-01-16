«Спасибо вам». Нил Дракманн поблагодарил фанатов за поддержку сериала The Last of Us
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Для просмотра стала доступна первая серия сериала The Last of Us. Шоу получилось действительно мощным — об этом говорят высочайшие оценки критиков и мнения пользователей. Мы тоже посмотрели дебютный эпизод и поделились своими впечатлениями.
В честь старта шоу геймдиректор обеих частей The Last of Us и сценарист шоу Нил Дракманн поблагодарил фанатов за поддержку и опубликовал милое фото, на котором присутствует он сам, исполнитель роли Джоэла Педро Паскаль, Белла Рамзи и шоураннер Крэйг Мейзин.
Фото: Twitter
Спасибо вам всем за добрые слова. Мы читаем абсолютно всё! Путешествие только начинается!
Посмотреть The Last of Us можно с субтитрами на русском языке. Вторая серия выйдет 23 января — ровно через неделю.
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