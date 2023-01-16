Фильм «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским выйдет уже завтра

14 января фильм «Нападение на Рио Браво» попал в ограниченный прокат США, а уже 17-го числа ленту смогут посмотреть зрители по всему миру в онлайн-кинотеатрах или приобретя цифровую копию произведения. Картина примечательна тем, что главную роль в ней исполнил Александр Невский, известный российской аудитории по обзорам блогера BadComedian.
События «Нападения на Рио Браво» развернутся где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины.
При этом продолжение фильма не заставит себя долго ждать: сиквел картины «Затерянные в Рио Браво» уже монтируют, так что между премьерами пройдёт совсем немного времени.
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