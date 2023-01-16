В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно будет создать сразу четырёх персонажей

Чем ближе релиз Hogwarts Legacy, тем больше информации появляется о проекте. На днях поддержка Warner Bros. рассказала, что в грядущей игре по «Гарри Поттеру» будет сразу четыре слота под разных персонажей, при этом у каждого из них будет аж пять слотов для автоматических сохранений и десять — для ручных.
В Hogwarts Legacy будут четыре отдельных слота для персонажей. Для каждого нового героя будет доступно 5 слотов для автоматического сохранения и 10 слотов для ручного сохранения.
Судя по всему, разработчики прекрасно понимают, что геймеры создадут сразу несколько персонажей для того, чтобы оценить антураж гостиных всех четырёх факультетов: Гриффиндора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя. Так что подобное решение пользователи явно примут с восторгом.
Что касается переноса сохранений на разные платформы, то здесь разработчики вынуждены огорчить игроков. Сыграть на ПК, а затем запустить прохождение с того же места на PS5, к сожалению, не получится.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, на PS4 и Xbox One игра выйдет 4 апреля, а до Nintendo Switch проект доберётся 25 июля.
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