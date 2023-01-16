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Когда выйдет игра Black Myth: Wukong

Амбициозная китайская Black Myth: Wukong выйдет летом 2024 года
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Китайская студия Game Science Interactive Technology объявила, что релиз амбициозного экшена Black Myth: Wukong с королём обезьян в главной роли состоится летом 2024 года. Точную дату авторы не назвали.

Окно релиза сообщили в ролике, приуроченном к китайскому Новому году. Само видео представляет собой короткометражку с антропоморфными животными, которые играют в Black Myth: Wukong.

История проекта основана на романе «Путешествие на Запад». В главной роли окажется король обезьян, который отправится в опасное путешествие и столкнётся с невиданными ранее угрозами.

Разработка тайтла ведётся на движке Unreal Engine 5. На каких платформах выйдет проект, неизвестно, но он ожидается как минимум на ПК и некоторых консолях.

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