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Источник: Sony скоро проведёт новую презентацию State of Play

Источник: Sony скоро проведёт новую презентацию State of Play
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Инсайдер под ником The Snitch поделился новой порцией слухов об игровой индустрии. По его данным, PlayStation скоро анонсирует некий «контент от сторонних разработчиков».

Судя по всему, речь идёт о презентации State of Play, которую Sony проводит приблизительно раз в квартал. На ней компания показывает трейлеры игр от сторонних издателей, которые выйдут на PlayStation 4 и PlayStation 5 в ближайшее время. Последний стрим прошёл в сентябре — тогда показали новые трейлеры God of War Ragnarok, Tekken 8 и поделились деталями PSVR2.

Что именно покажут на ближайшей презентации Sony, если она действительно состоится, неизвестно. Пользователи тем временем мечтают о дате релиза одного из Silent Hill, анонсе ремейка Metal Gear Solid и первом показе «Человека-паука 2».

Новый State of Play наверняка пройдёт либо до 25 января, либо после — именно тогда Microsoft проведёт свой стрим, посвящённый Redfall, Forza Motorsport и Minecraft Legends.

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