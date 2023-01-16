Источник: Sony скоро проведёт новую презентацию State of Play

Инсайдер под ником The Snitch поделился новой порцией слухов об игровой индустрии. По его данным, PlayStation скоро анонсирует некий «контент от сторонних разработчиков».
Судя по всему, речь идёт о презентации State of Play, которую Sony проводит приблизительно раз в квартал. На ней компания показывает трейлеры игр от сторонних издателей, которые выйдут на PlayStation 4 и PlayStation 5 в ближайшее время. Последний стрим прошёл в сентябре — тогда показали новые трейлеры God of War Ragnarok, Tekken 8 и поделились деталями PSVR2.
Что именно покажут на ближайшей презентации Sony, если она действительно состоится, неизвестно. Пользователи тем временем мечтают о дате релиза одного из Silent Hill, анонсе ремейка Metal Gear Solid и первом показе «Человека-паука 2».
Новый State of Play наверняка пройдёт либо до 25 января, либо после — именно тогда Microsoft проведёт свой стрим, посвящённый Redfall, Forza Motorsport и Minecraft Legends.
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