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Авторы Quantum Break хотели бы выпустить продолжение игры

Авторы Quantum Break хотели бы выпустить продолжение игры
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Последняя крупнобюджетная игра от финской студии Remedy — Quantum Break — вышла в 2016 году и стала полноценным гибридом сериалов и видеоигр. Однако проект не оправдал ожиданий Microsoft, после чего на потенциальной второй части был поставлен крест.

Судя по всему, звезда игры Шон Эшмор, исполнивший роль Джека Джойса, хотел бы заняться продолжением. В «Твиттере» актёр ответил фразой «Я в деле!» на просьбу фаната выпустить вторую часть на консолях Xbox. Его также поддержал Сэм Лэйк, геймдиректор и главный сценарист Quantum Break.

Фото: Twitter

Общее желание выпустить сиквел проекта может означать, что в конечном итоге Remedy и Шон Эшмор всё же доберутся до разработки продолжения. Однако если это и случится, то не скоро: сейчас финны работают над Alan Wake 2, Control 2 и ремейком Max Payne 1/2.

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