Уничтоженный зрителями сериал «Велма», похоже, получит продолжение
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Несколько дней назад на HBO Max стартовало шоу «Велма». Оно рассказывает про жизнь Велмы из «Скуби-Ду» по-взрослому — с соответствующими сценами и юмором. Проект буквально разгромили критики и фанаты оригинальной франшизы.
Несмотря на прохладный приём, мультсериал показал самый лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра. Видимо, из-за этого руководство решило дать второму сезону шоу зелёный свет. Информация об этом появилась на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR).
Фото: EIDR
Первые два эпизода шоу уже доступны для просмотра на HBO Max. Остальные эпизоды выйдут позже. Официально о продлении Warner Bros. ещё не говорила. Если проект и правда получит продолжение, то об этом скоро расскажут.
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