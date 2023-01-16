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Сериал The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой

Сериал The Last of Us покадрово сравнили с оригинальной игрой
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Материал содержит спойлеры сериала и видеоигры The Last of Us.

Ещё до премьеры первого эпизода сериала The Last of Us сценарист оригинальной игры Нил Дракманн заявлял, что авторы хотят перенести сюжет в экранизацию практически слово в слово. И, судя по первым сравнением от фанатов, это действительно так. Пользователь под ником Hightierian показал самые яркие сцены из вступительной серии The Last of Us и нашёл очень много сходств, включая ракурсы камеры и диалоги.

При этом создатели расширили некоторые моменты дополнительными деталями, которые не так впечатляюще выглядели бы в самой игре. Например, Джоэл несёт свою дочь Сару в безопасное место в одиночку — в оригинале ему в этом помогал его брат Томми.

Премьера сериала The Last of Us состоялась в ночь на 16 января. Мы уже посмотрели пилотный эпизод и остались в полном восторге.

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