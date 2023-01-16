Авторы Genshin Impact представили двух новых персонажей — Дехью и Мику

Разработчики онлайн-игры Genshin Impact раскрыли первые подробности о новых героях, которых добавят в игру в одном из следующих больших обновлений.

Первой HoYoverse представили пустынную наёмницу Дэхью. Это пятизвёздочный персонаж стихии пиро, который владеет мечом.

Дэхья — весьма уважаемый в кругах наёмников воин. Храбрая, но не импульсивная, сильная, но не высокомерная. За время суровой жизни в пустыне она накопила большой опыт в многочисленных сражениях и отнюдь не является типичным дерзким и невежественным мастером боевых искусств.

Фото: HoYoverse

Также авторы Genshin Impact показали Мику — четырёхзвёздочного копейщика, картографа и геодезиста Ордо Фавониус из Мондштадта. Стихией героя будет крио.

Мика, член разведывательного отряда Ордо Фавониус, старательно выполняет все обязанности, которые на него возлагают.

Ставит палатки, разводит костры для приготовления еды, чинит оборудование… Даже Герта, отвечающая за снабжение, только и делает, что хвалит Мику за расторопность.

Фото: HoYoverse

Пока точно неизвестно, когда Дэхью и Мику добавят в игру. Вероятнее всего, это случится в обновлении 3.5 — его релиз предварительно намечен на 1 марта 2023 года.