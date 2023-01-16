Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сервис HBO Max не выдержал наплыва зрителей сериала The Last of Us

Сервис HBO Max не выдержал наплыва зрителей сериала The Last of Us
Комментарии

Прошедшей ночью стартовал долгожданный сериал The Last of Us. Шоу оказалось действительно достойным — его очень высоко оценили как критики, так и зрители. Популярность сериала буквально «сломала» приложение HBO Max. На это обратили внимание издание Tech Times и сайт The DownDetector.

Из-за большого наплыва зрителей некоторые пользователи испытывали проблемы со входом в приложение. У некоторых оно полностью переставало работать. На графике ниже от The DowmDetector можно заметить, что активность HBO Max подскочила в 7:00 утра, а потом нагруженность постепенно падала.

Фото: The DownDetector

Первую серию шоу The Last of Us можно уже оценить с субтитрами на русском языке. Второй эпизод ожидается через неделю — 23 января.

Сериал The Last of Us великолепен. Новый хит HBO может превзойти «Игру престолов» Сериал The Last of Us великолепен. Новый хит HBO может превзойти «Игру престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023