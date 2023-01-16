Сервис HBO Max не выдержал наплыва зрителей сериала The Last of Us
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Прошедшей ночью стартовал долгожданный сериал The Last of Us. Шоу оказалось действительно достойным — его очень высоко оценили как критики, так и зрители. Популярность сериала буквально «сломала» приложение HBO Max. На это обратили внимание издание Tech Times и сайт The DownDetector.
Из-за большого наплыва зрителей некоторые пользователи испытывали проблемы со входом в приложение. У некоторых оно полностью переставало работать. На графике ниже от The DowmDetector можно заметить, что активность HBO Max подскочила в 7:00 утра, а потом нагруженность постепенно падала.
Фото: The DownDetector
Первую серию шоу The Last of Us можно уже оценить с субтитрами на русском языке. Второй эпизод ожидается через неделю — 23 января.
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