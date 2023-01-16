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Почти половина россиян после поломки смартфона просят его починиться самому

Почти половина россиян после поломки смартфона просят его починиться самому
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Значительная часть россиян привыкла общаться со своими гаджетами как с домашними питомцами — об этом стало известно из исследования «Лаборатории Касперского», посвящённого отношению людей к современным технологиям.

По данным опроса, 42% опрошенных регулярно общаются со своими устройствами: например, просят их продолжить работу, когда те ломаются. Среди респондентов две трети разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, чуть меньше — с чайниками и роботами-пылесосами.

Около половины россиян также искренне сочувствуют своим гаджетам, если они ломаются или разбиваются. Каждый десятый россиянин даёт своим устройствам имена (чаще всего — роботам-пылесосам).

При этом эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отмечает, что привычка привязываться и доверять технологиям может быть опасной:

Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали.

В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию. Иногда она могла быть неочевидной, такой как марка первой машины. Однако даже её злоумышленники могут использовать в своих схемах. Наши эксперименты доказывают, что пользователям стоит критически относиться к тому, какой информацией они делятся

Всего в опросе Online Interviewer специально для этого исследования приняли участие свыше 1000 человек.

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