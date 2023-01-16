Российский киберспортсмен первым в европейском регионе набрал 13 000 MMR в Dota 2

18-летний российский керри Иван Pure Москаленко стал первым игроком в Dota 2, кто смог набрать 13 000 рейтинговых очков в европейском ладдере MMR.

Об этом сообщил его тиммейт по BetBoom Team Даниил gpk Скутин — мидер опубликовал в своём телеграм-канале скриншот профиля Москаленко с короткой подписью «Pure — бог :)».

Фото: Телеграм-канал gpkdota21

Ранее 13 000 MMR смог набрать только один игрок в мире, Ньенгнара 23savage Тирамаханон из Таиланда, который сейчас выступает на позиции керри за Talon Esports.

Однако он достиг этой отметки в Юго-Восточной Азии — считается, что там игрокам высокого уровня играть намного легче. Сам киберспортсмен признавался, что вряд ли бы смог добиться подобного результата на европейском региональном сервере.