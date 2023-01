В PS Plus добавили бесплатную пробную версию ремейка The Last of Us

В сети обратили внимание, что недавно в самый дорогой тариф PS Plus, Deluxe, добавили триал ремейка The Last of Us. Его могут бесплатно скачать подписчики сервиса. Длительность пробной версии — два часа.

Судя по всему, добавление пробной версии связано с выходом сериала The Last of Us. Напомним, воспользоваться PS Plus в России официально не получится, поскольку Sony приостановила деятельность в стране, но через другие страны это может сделать без особых проблем.

The Last of Us Part 1 — ремейк первой части The Last of Us. Он не получил кардиальных изменений, кроме графических — на PS5 тайтл действительно выглядит впечатляюще.

The Last of Us Part 1 пока что доступна только на PS5, но позже доберётся до ПК. Первую серию шоу уже можно оценить с субтитрами на русском языке.