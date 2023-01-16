NVIDIA незаметно поменяла чип для видеокарт GeForce RTX 4080

Компания NVIDIA произвела неанонсированную замену чипа в видеокартах GeForce RTX 4080. Партнёры производителя сообщили, что производитель уведомил их об изменении конструкции, первые обновлённые карты поступят в продажу через несколько недель.
Вместо AD103-300 в новых видеокартах будет использован чип AD103-301. Сообщается, что это позволит снизить затраты на производство — при этом пользователи разницы не заметят, поскольку характеристики свежей версии GeForce RTX 4080 ничем от старого варианта отличаться не будут.
Аналогичные изменения ждут и GeForce RTX 4070, где наряду с версией на чипе AD104-250 появится вариант с AD104-25.
Эксперты отмечают, что, хотя себестоимость карт немного уменьшится, покупателям не стоит ждать снижения цен на видеокарты этой линейки.
- 16 января 2023
-
17:37
-
17:08
-
16:33
-
16:07
-
15:55
-
15:38
-
15:12
-
14:58
-
14:43
-
14:23
-
14:23
-
14:16
-
14:01
-
13:28
-
13:27
-
13:02
-
12:54
-
12:36
-
12:05
-
11:23
-
11:05
-
10:23
-
09:41
-
08:47
-
08:40
-
08:14
-
05:01
- 15 января 2023
-
19:21
-
18:37
-
17:53
-
17:18
-
16:27
-
15:57
-
15:17
-
15:08