Вышел первый эпизод сериала «Задача трёх тел» по роману Лю Цысиня

Китайская компания Tencent выпустила первую серию научно-фантастического сериал «Задача трёх тел» по известной книге фантаста Лю Цысиня.

В центре сюжета окажутся земляне времён середины XX века, которые пытаются наладить связь с представителями внеземной цивилизации. Главные роли сыграли Чжан Луи и Ю Хэвэй, кресло режиссёра занял Ян Лей.

Первый эпизод адаптации популярного произведения от Tencent уже доступен на YouTube-канале компании, доступны английские субтитры.

«Задача трёх тел» — один из самых известных фантастических романов 2010-х годов, получивший популярность во всём мире, лауреат премии «Хьюго». Параллельно с сериалом от Tencent свою версию адаптации готовит онлайн-кинотеатр Netflix.