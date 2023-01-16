Вышел первый эпизод сериала «Задача трёх тел» по роману Лю Цысиня
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Китайская компания Tencent выпустила первую серию научно-фантастического сериал «Задача трёх тел» по известной книге фантаста Лю Цысиня.
В центре сюжета окажутся земляне времён середины XX века, которые пытаются наладить связь с представителями внеземной цивилизации. Главные роли сыграли Чжан Луи и Ю Хэвэй, кресло режиссёра занял Ян Лей.
Первый эпизод адаптации популярного произведения от Tencent уже доступен на YouTube-канале компании, доступны английские субтитры.
«Задача трёх тел» — один из самых известных фантастических романов 2010-х годов, получивший популярность во всём мире, лауреат премии «Хьюго». Параллельно с сериалом от Tencent свою версию адаптации готовит онлайн-кинотеатр Netflix.
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