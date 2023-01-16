В «Аватаре 3» появятся две новые культуры на'ви
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Режиссёр Джеймс Кэмерон в разговоре с журналистами Deadline рассказал, что в следующем фильме серии «Аватар» зрители смогут увидеть сразу два новых коренных народа Пандоры.
Он отметил, что в «Аватаре 3» мы увидим прежде неизвестные уголки планеты и познакомимся с другими культурами на'ви.
В следующем фильме вы встретите две совершенно новые культуры. Мы познакомились с оматикайей, мы познакомились с меткайина, а в «Аватаре 3» появятся ещё две, и мы будем более свободно путешествовать по миру Пандоры.
Судя по всему, минимум одна из двух культур будет непохожа на знакомых нам на'ви — ранее Кэмерон рассказывал, что покажет агрессивных и злых аборигенов в следующем фильме.
Новость по темеВ «Аватаре 3» покажут злых на'ви
16 января сборы «Аватара 2» превысили отметку $ 1,9 млрд. Съёмки следующего фильма уже завершены — ожидается, что он выйдет в прокат 20 декабря 2024 года.
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