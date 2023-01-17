«Чебурашку» в России посмотрели более 13,6 млн зрителей — это абсолютный рекорд
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Российский семейный фильм «Чебурашка» установил ещё одно достижение — 17 января он побил рекорд по количеству проданных билетов. Согласно сайту ЕАИС, на ленту Дмитрия Дьяченко уже купили билеты более 13,6 млн зрителей.
Предыдущий рекорд принадлежал «Аватару» Джеймса Кэмерона, на который в России было продано 13 466 217 билетов. При этом по сборам в РФ «Чебурашка» обогнал первый фильм о расе на'ви ещё три дня назвд.
Топ-5 самых популярных фильмов отечественного проката
- «Чебурашка» — 13,6 млн зрителей
- «Аватар» — 13,46 млн зрителей
- «Движение вверх» — 12,02 млн зрителей
- «Холоп» — 11,63 млн зрителей
- «Король лев» — 10,9 млн зрителей
По состоянию на вечер 16 января «Чебурашка» заработал в российском кинопрокате более 4,2 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом. Создатели уже объявили, что фильм получит продолжение — продюсер картины Алексей Троцюк рассказал, что у него и команды есть планы по созданию целой франшизы.
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