«Чебурашку» в России посмотрели более 13,6 млн зрителей — это абсолютный рекорд

Российский семейный фильм «Чебурашка» установил ещё одно достижение — 17 января он побил рекорд по количеству проданных билетов. Согласно сайту ЕАИС, на ленту Дмитрия Дьяченко уже купили билеты более 13,6 млн зрителей.

Предыдущий рекорд принадлежал «Аватару» Джеймса Кэмерона, на который в России было продано 13 466 217 билетов. При этом по сборам в РФ «Чебурашка» обогнал первый фильм о расе на'ви ещё три дня назвд.

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«Чебурашка» — 13,6 млн зрителей «Аватар» — 13,46 млн зрителей «Движение вверх» — 12,02 млн зрителей «Холоп» — 11,63 млн зрителей «Король лев» — 10,9 млн зрителей

По состоянию на вечер 16 января «Чебурашка» заработал в российском кинопрокате более 4,2 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом. Создатели уже объявили, что фильм получит продолжение — продюсер картины Алексей Троцюк рассказал, что у него и команды есть планы по созданию целой франшизы.