В России выпустили отечественные 24-дюймовые мониторы «Бештау»

Стартовал выпуск российских мониторов под маркой «Бештау» — производителем стала компания «Бештау электроникс» из Ставропольского края.
Первая модель M24FHD — 24-дюймовый экран с IPS и частотой 75 Гц — уже выпущена объемом 10 тысяч устройств, покупателями выступают в основном государственные компании.
Фото: Бештау электроникс
Сообщается, что разработка заняла около двух месяцев — компания утверждает, что в процессе создания участвовали только отечественные специалисты. При этом место производства компонентов не уточняется из-за «коммерческой тайны».
Пока мониторы «Бештау» будут продавать только через дистрибьютора, информации о розничной продаже в сетевых магазинах и на маркетплейсах пока нет. Между тем «Бештау электроникс» вскоре планирует выпустить 27-дюймовый монитор, а также производить мышки и клавиатуры.
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