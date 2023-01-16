В России выпустили отечественные 24-дюймовые мониторы «Бештау»

Стартовал выпуск российских мониторов под маркой «Бештау» — производителем стала компания «Бештау электроникс» из Ставропольского края.

Первая модель M24FHD — 24-дюймовый экран с IPS и частотой 75 Гц — уже выпущена объемом 10 тысяч устройств, покупателями выступают в основном государственные компании.

Фото: Бештау электроникс

Сообщается, что разработка заняла около двух месяцев — компания утверждает, что в процессе создания участвовали только отечественные специалисты. При этом место производства компонентов не уточняется из-за «коммерческой тайны».

Пока мониторы «Бештау» будут продавать только через дистрибьютора, информации о розничной продаже в сетевых магазинах и на маркетплейсах пока нет. Между тем «Бештау электроникс» вскоре планирует выпустить 27-дюймовый монитор, а также производить мышки и клавиатуры.