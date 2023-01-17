Собака стримерши Elden Ring случайно спасла персонажа благодаря танцевальному коврику
Поделиться
Стримерша под ником MissMikkaa получила известность в сообществе фанатов Elden Ring, поскольку проходила игру самыми сложными и необычными способами. Девушка очень любит играть в проект с помощью танцевального коврика.
На недавнем стриме MissMikkaa отошла от коврика и оставила игру открытой. В этот момент её собака по кличке Йоши искала лакомства в комнате и наступила на коврик. Благодаря некоторым действиям четвероногий друг переместил персонажа стримерши, и тот сумел выжить после огненного дыхания дракона.
Девушка в шутку отметила, что Йоши играет в Elden Ring лучше, чем некоторые геймеры.
Моя собака играет в Elden Ring лучше, чем ты? Йоши выполнял миссию по поиску лакомств и случайно доблестно выступил против дракона. Он сделал движения и спас персонажа от огня. Герой!
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Комментарии
- 17 января 2023
-
13:22
-
13:19
-
12:52
-
12:28
-
12:25
-
11:55
-
11:30
-
10:45
-
10:16
-
09:42
- 16 января 2023
-
20:57
-
20:21
-
20:07
-
18:38
-
18:11
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
16:33
-
16:07
-
15:55
-
15:38
-
15:12
-
14:58
-
14:43
-
14:23
-
14:23
-
14:16
-
14:01
-
13:28
-
13:27
-
13:02
-
12:54
-
12:36
-
12:05
Партнерский контент