В PS Plus добавили 12 новых игр

Сегодня Sony добавила в каталог PS Plus свежие игры, которые доступны подписчикам тарифов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe. Всего в каталоге появилось 12 новых игр.

Среди них есть две части Life is Strange, Back 4 Blood, Devil May Cry 5 и другие тайтлы. А каталог классики пополнили Syphon Filter 3, Star Wars Demolition и Hot Shots Golf 2.

PS Plus Extra

Back 4 Blood

Dragon Ball FighterZ

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange

Jett: The Far Shore

Just Cause 4: Reloaded

Omno

Erica

PS Plus Deluxe

Syphon Filter 3 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Hot Shots Golf 2 (PS1)

Напомним, базовый PS Plus Essential в этом месяце пополнили Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2.