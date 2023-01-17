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Вышел новый фильм Александра Невского — «Нападение на Рио Браво»

Вышел новый фильм Александра Невского — «Нападение на Рио Браво»
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17 января состоялся полноценный релиз фильма «Нападение на Рио Браво» — новой картины с российским актёром Александром Невским, известным по обзорам блогера BadComedian. Ленту можно заказать в формате DVD на Amazon или посмотреть онлайн на Apple TV+.

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются где-то в восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.

При этом продолжение фильма не заставит себя долго ждать: сиквел картины «Затерянные в Рио Браво» уже монтируют, так что между премьерами пройдёт совсем немного времени. Кроме того, Невский уже работает над боевиком «Яростная атака». У ленты пока нет даже примерной даты выхода.

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