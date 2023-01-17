В свежем геймплее Atomic Heart показали зрелищные сражения с роботами и головоломки
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Сегодня зарубежные игровые издания опубликовали свежий геймплей игры Atomic Heart от отечественной студии Mundfish. Ролик от издания GameSpot длится ровно десять минут.
В показанном фрагменте можно увидеть передвижение главного героя на автомобиле и сражение с роботами. В бою протагонист использует оружия ближнего и дальнего боя, а также различные способности. А ещё в отрезок попало решение головоломки.
Издание IGN опубликовало финальное превью Atomic Heart. Журналист издания назвал проект «большевистским BioShock». Также он отметил, что в игре увлекательная история и мощная боевая система. Всё это также дополняет уникальный сеттинг.
Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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