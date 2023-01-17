Финальная часть 4-го сезона «Атаки Титанов» выйдет в марте. Её вновь разделят на две части

Авторы сверхпопулярного аниме «Атака титанов» анонсировали дату выхода финальной арки четвёртого сезона. Продолжение выйдет уже 3 марта, однако и здесь без плохих новостей не обошлось. Создатели вновь разделят финал на две части: последняя часть стартует во второй половине года.
Самое интересное, что четвёртый сезон ранее уже делили на две части: первая выходила с декабря 2020 по март 2021 года, а вторая — с января по апрель 2022-го. Возможно, авторы планируют расширить сюжет манги, поэтому им понадобится больше времени, чем изначально планировалось.
Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.
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