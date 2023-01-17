Вышла WW2 Rebuilder — это симулятор восстановления городов после Второй мировой войны

Студия Madnetic Games выпустила в Steam WW2 Rebuilder. Проект представляет собой симулятор возрождения городов, разрушенных в ходе Второй мировой войны. Тайтл доступен и в российском Steam — его можно купить за 391 рубль. Поддержка русского языка тоже есть.

Игрокам предстоит посетить европейские города, разрушенные войной, чтобы начать их восстановление. Для начала придётся разобраться с обломками и избавиться от них, а потом — начинать строить заново. Ещё можно будет возродить все улицы, тротуары и даже парки.

Заделайте бреши в стенах и покройте дома новыми крышами. Верните улицам, тротуарам и паркам былое великолепие. Пусть по рельсам снова пойдут поезда, а фабрики начнут выпускать продукцию. Благодаря вам в город вернутся жизнь и яркие краски.

Скриншоты игры

Фото: Madnetic Games

Фото: Madnetic Games

Фото: Madnetic Games

Фото: Madnetic Games

Чтобы опробовать игру, авторы предлагают бесплатные демоверсию и пролог с восстановлением Гамбурга.