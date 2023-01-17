В обновленного «Ведьмака 3» добавили реалистичную модель Генри Кавилла

Ещё после выхода первого сезона «Ведьмака» на Netflix фанаты выпускали различные моды, которые меняли модельку Геральта из Ривии в «Дикой Охоте» на Генри Кавилла. Первые работы выглядели спорно: персонажу явно не хватало детализации и к тому же он лишь отдалённо напоминал актёра.
И вот спустя месяц после релиза обновленной версии «Ведьмака 3» группа фанатов выпустила по-настоящему реалистичный мод, который добавляет в игру модельку Генри Кавилла. Как рассказали авторы, для наилучшего результата они отсмотрели несколько сотен фото актёра, а также воспользовались технологией Facescan для придания реализма его лицу.
Фото: NexusMods
Фото: NexusMods
Фото: NexusMods
Фото: NexusMods
Скачать модификацию с моделькой Генри Кавилла можно на сайте NexusMods. Для работы мода необходимо скопировать файлы в папку с игрой.
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