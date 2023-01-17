Исполнитель роли отца в «Папиных дочках» раскрыл детали нового сезона

Актёр Андрей Леонов, сыгравший отца в сериале «Папины дочки», рассказал о возвращении к этой роли в продолжении, которое должно выйти в 2023 году.

Он отметил, что съёмка состоится очень скоро, но сам отец станет менее важным персонажем.

Мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Это я вам чуть-чуть открываю некоторые подробности продолжения «Папиных дочек». Но удовольствие открытия ждёт зрителя.

Леонов также прокомментировал слухи о том, что Екатерина Старшова и Дарья Мельникова (Пуговка и Женя) не вернутся в новом сезоне.

По словам актёра, продолжение «Папиных дочек» будет строиться вокруг Филиппа Бледного (Веника, сокурсника и мужа Даши).

Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит. Пока всё крутится вокруг актёра Филиппа Бледного. Судя по всему, он повторит мою судьбу.

Для продолжения «Папиных дочек» планируется снять 20 эпизодов, работать над ними будет режиссёр оригинала Александр Жигалкин.