Появились системные требования Forspoken — игра пойдёт только на очень мощных компьютерах

Компания Square Enix провела трансляцию на японском языке, посвящённую своему новому релизу Forspoken. Среди других деталей разработчики раскрыли системные требования для разных разрешений.

Выяснилось, что для запуска игры на ПК потребуется очень дорогая конфигурация — уже на минимальном уровне (720p и 30 FPS) Forspoken требуется 16 ГБ оперативной памяти, а для разрешения 4K и 60 FPS понадобятся 32 гигабайта «оперативки» и видеокарта от RTX 4080.

Системные требования Forspoken для 720p и 30 FPS:

Процессор: Ryzen 5 1600 или i7-3770;

Ryzen 5 1600 или i7-3770; Видеокарта: RX 5500 XT 8 ГБ или GTX 1060 6 ГБ;

RX 5500 XT 8 ГБ или GTX 1060 6 ГБ; Оперативная память: 16 ГБ;

16 ГБ; Свободное место: 150 ГБ на HDD.

Системные требования Forspoken для 1440p и 30 FPS:

Процессор: Ryzen 5 3600 или i7-8700K;

Ryzen 5 3600 или i7-8700K; Видеокарта: RX 6700 XT 12 ГБ или RTX 3070 8 ГБ;

RX 6700 XT 12 ГБ или RTX 3070 8 ГБ; Оперативная память: 24 ГБ;

24 ГБ; Свободное место: 150 ГБ на SSD.

Системные требования Forspoken для 4K и 60 FPS:

Процессор: Ryzen 5 5800X или i7-12700;

Ryzen 5 5800X или i7-12700; Видеокарта: RX 6800 XT 16 ГБ или RTX 4080 16 ГБ;

RX 6800 XT 16 ГБ или RTX 4080 16 ГБ; Оперативная память: 32 ГБ;

32 ГБ; Свободное место: 150 ГБ на NVMe SSD.

Фото: Square Enix

Релиз ролевого магического экшена Forspoken состоится 24 января 2023 года на ПК и PS5.