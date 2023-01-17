Фильмы Marvel снова начнут показывать в Китае. Впервые с 2019 года

Фильмы Marvel Studios не показывают в Китае с 2019 года. Причин для этого было несколько. Какие-то ленты не прошли проверку цензурой, другие не стали показывать из-за высказываний людей, причастных к лентам.

Например, режиссёр «Вечных» Хлоя Чжао в одном из интервью назвала Китай страной, в которой «полно лжи», а фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» не вышел из-за высказываний главной звезды фильма Симу Лю. Но это всё в прошлом, а «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и сиквел «Чёрной пантеры» выйдут в Китае уже в феврале.

Не исключено, что фильмы подвергнут цензуре, однако примечателен сам факт их премьеры. Точная дата пока что не объявлена.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в мировой прокат уже 17 февраля, но не в России.