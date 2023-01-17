The Last of Us показал лучший старт на HBO после «Дома дракона» и «Подпольной империи»
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80-минутная пилотная серия The Last of Us показала отличный старт на HBO и HBO Max — общее число зрителей составило 4,7 млн человек, что стало лучшим стартом после «Дома дракона» (9,986 млн зрителей) и «Подпольной империи» (4,81 млн зрителей).
Если сравнивать с другим хитом телеканала, «Эйфорией», то у «Одних из нас» в два раза больше зрителей, чем у второго сезона драмы с Зендайей — он как раз выходил год назад, в январе 2021 года.
Впереди у The Last of Us ещё восемь эпизодов разной продолжительности. Вторая серия, например, длится 55 минут, тогда как третья — вновь 80. Про вторую половину сезона такой информации ещё нет. Выход первого сезона закончится 13 марта на девятой серии. В России шоу не показывают.
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