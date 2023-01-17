Источник: Dreamworks уже работает над «Шреком 5»

Известный голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман в закрытом блоге сообщил, что студия Dreamworks вернулась к идее нового мультфильма серии «Шрек» после успеха нового релиза по франшизе — «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

По данным источника, работа над «Шреком 5» уже идёт полным ходом. Так, авторы подписали контракты с актёрами озвучки основных персонажей мультфильма — речь о Майке Майерсе (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл), Кэмерон Диас (Фиона) и Антонио Бандерасе (Кот в сапогах).

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Пятую часть приключения Шрека Dreamworks планировала выпустить ещё после успеха двух первых релизов, однако после неудачи «Шрека навсегда» в 2010 году проект был отложен. После этого студия ещё несколько раз возвращалась к идее продолжения, но официально не подтверждала это.